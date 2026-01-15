Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 10:28

На Западе узнали о тайных переговорах Ирана и Израиля

WP: Иран и Израиль договорились воздержаться от взаимных атак

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран и Израиль в конце декабря 2025 года договорились воздержаться от взаимных атак, пишет The Washington Post. Отмечается, что переговоры прошли при посредничестве России.

В конце декабря, за несколько дней до начала протестов в Иране, израильские власти через Россию уведомили иранское руководство, что они не будут наносить удары по Ирану, если Израиль не будет атакован первым, — говорится в публикации.

При этом иранские власти уведомили Россию о своем намерении воздерживаться от нанесения упреждающего удара. По данным публикации, эта негласная договоренность возникла в преддверии планируемой Израилем крупной военной кампании против группировки «Хезболла» в Ливане.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти страны контролируют ситуацию с протестами в стране. Она обострилась в конце декабря 2025 года на фоне девальвации местной валюты.

До этого израильская армия нанесла новую серию ударов по южным районам Ливана. В частности, ударам подвергся тренировочный лагерь, по данным израильской стороны, использовавшийся для подготовки боевиков. По версии армии обороны, размещение этих объектов в приграничных районах и проведение там тренировок «является нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном».

