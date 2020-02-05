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Светлана Доброва из села Рыбниковское в Свердловской области и её 11-летний сын Гоша могут оказаться на улице из-за долгов за коммунальные услуги. Женщина утверждает, что мальчик стал инвалидом из-за капитального ремонта, который управляющая компания провела 10 лет назад и все её деньги уходят на лечение мальчика и оплату электричества. Остальные услуги Светлана оплатить не может.

В угловой квартире Добровой в 2008 году сделали капремонт. После этого жить в ней стало невозможно, рассказала женщина «КП-Урал».

Помимо того, что температура зимой там не превышает +17 градусов при норме в +20, стены во всех комнатах почернели от плесени. Доброва провела несколько экспертиз, которое показали, что квартира непригодна для жизни.

Было сделано несколько экспертиз, где говорится, что наши квадратные метры не пригодны для проживания. Но нас как будто не слышат, — рассказала Светлана.

В сельской администрации женщине сочувствуют, соглашаются и ничего не делают. В прокуратуре Каменского района также заявили о необходимости ремонта в доме и даже оштрафовали управляющую компанию на 50 тыс. рублей. УК тут же объявила себя банкротом, а на её смену пришла новая и вернула трубы на место. Как утверждает Доброва, стало теплее, но плесень не пропала.

В 2009 году у Светланы умер муж и с коммунальщиками ей пришлось вести войну в одиночку, также как и содержать сына, у которого в тот момент начала развиваться тяжёлая форма бронхиальной астмы. Сейчас у 11-летнего Гоши инвалидность и целый букет заболеваний.

Гоша страдает от аллергии на воду, которой он умывается, на препараты от аллергии. Мало того, что он задыхается, у него отекает гортань. Несколько раз в месяц мы лежим в больнице, приходится постоянно ездить в город Каменск на обследование и госпитализацию. Врачи говорят, что астма у Гоши началась из-за плесени, — отметила Доброва.

Недавно Светлана с сыном получили документ на выселение из-за долга за коммуналку в 200 тыс. рублей. У них есть два месяца, чтобы съехать из заплесневелой квартиры. Двое старших детей помогают маме и младшему братику, но эти деньги в основном уходят на лечение.

Глава сельской администрации Вячеслав Заостровных при этом считает, что маму с мальчиком никуда не выселят согласно жилищному кодексу, а принять такое решение может только суд. Кроме того, Светлана, напомнил Заостровных, имеет право на компенсацию по инвалидности ребёнка. Однако, чтобы Добровы смогли её получить, нужно сначала погасить долги.

Как писал NEWS.ru, ранее правительство Украины разобралось с квитанциями на оплату коммунальных платежей пенсионерки, которой депутат от правящей партии «Слуга народа» Евгений Брагар предложил продать пса и расплатиться за услуги ЖКХ.