На территории воинской части в Новой Москве начался пожар

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Государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» завершаются, её серийные поставки в российскую армию начнутся с 2022 года, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства, трансляцию с которого ведёт канал «Россия 24».

Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». Со следующего года начнутся её серийные поставки, — заявил глава ведомства. Шойгу добавил, что количество носителей высокоточного оружия средней и большой...