На территории воинской части в Новой Москве начался пожар
Александр Чеков
Александр Чеков
15:29, 21 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два этажа казармы горят в воинской части в Новой Москве. Площадь возгорания составляет 30 кв. м, оно началось в лифтовой шахте, солдаты эвакуированы. На месте происшествия виден чёрный дым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Седьмой и восьмой этажи казармы №2 горят открытым пламенем в воинской части в посёлке Мосрентген. Площадь возгорания — 30 кв. м, очаг пожара находится в лифтовой шахте. Проведена эвакуация солдат, — сказал собеседник агентства.
Информация о пострадавших и серьёзности пожара уточняется. На место выехали экстренные службы.
На место следуют 20 пожарных расчётов МЧС, — добавил собеседник агентства.
Ранее 21 декабря пожар произошёл в гипермаркете «Лента» на улице Елизарова в Томске. Возгорание возникло в отделе ёлочных игрушек, позже огонь охватил всё здание. У магазина обрушилась крыша, никто не пострадал. На месте работают спасатели, полиция и бригады скорой помощи. К тушению привлечён пожарный поезд. Виновным в поджоге оказался сотрудник подрядной организации, он задержан и сознался в содеянном.