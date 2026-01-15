На Солнце произошла сильная вспышка класса М

Вспышка класса М зафиксирована на Солнце, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Событие продолжалось 40 минут.

14 января в 23:33 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.6 (S14E69) продолжительностью 40 минут, — отметили в институте.

В ИПГ уточнили, что речь идет о вспышке среднего уровня. Она уступает наиболее сильным, экстремальным событиям класса X.

Ранее руководитель ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что в 2026 году на Земле ожидается большое количество магнитных бурь. По его словам, главной причиной такой активности станут корональные дыры на Солнце.

До этого ученые рассказали, что уходящий 2025 год вошел в историю как период экстремальной геомагнитной активности. Из прошедших с начала года 358 дней магнитные бури влияли на планету в течение 69 суток, что значительно превышает показатели 2024 года. По общему же количеству дней с различными геомагнитными возмущениями (164 дня) текущий год приблизился к рекордам 20-летней давности.