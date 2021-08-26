«Госуслуги» запустили сервис для защиты от мошенников

На портале госуслуг запустили новый сервис с правилами финансовой безопасности, которые помогут россиянам защититься от мошенников. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Новый раздел «Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» содержит советы по поводу деятельности телефонных и кибермошенников. Сервис также описывает механизмы финансовых пирамид в Интернете и других мошеннических схем с инвестициями.

Представители Минфина и ЦБ заявили, что мошенники активно применяют методы социальной инженерии, чтобы заполучить чужие средства, и постоянно используют новые сценарии схем, основанных в том числе на повестке дня. В дальнейшем раздел, призванный повысить уровень финансовой грамотности россиян, будет пополняться актуальной информацией и сервисами.

Без повышения уровня финансовой грамотности все усилия государства по борьбе с теми, кто злоупотребляет доверчивостью граждан, не дадут должного положительного эффекта, — отметил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.

Ранее IT-специалист, юрист и председатель Мурманского регионального отделения Партии Роста Николай Пальченко заявил, что для борьбы с телефонным мошенничеством гражданам необходимо соблюдать правила безопасности, а банкам постоянно напоминать гражданам, какие данные банк никогда у них не спросит. Недавняя же инициатива о дополнительной уголовной ответственности за подмену номеров подходит под существующую в Уголовном кодексе статью о мошенничестве и не будет эффективна сама по себе.