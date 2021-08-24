Эксперт по IT назвал единственный способ борьбы с телефонным мошенничеством

IT-специалист, юрист и председатель Мурманского регионального отделения Партии Роста Николай Пальченко рассказал NEWS.ru, как бороться с телефонным мошенничеством. По его словам, у проблемы есть только одно гарантированное решение.

Гражданам необходимо соблюдать правила безопасности, а банкам постоянно напоминать гражданам, какие данные банк никогда у вас не спросит. Попытки решить эту проблему каким-то технологическим путём нанесут только вред — найдутся много наивных граждан, которые, услышав про блокировки номеров и тому подобное, решат, что можно не беспокоиться, и тот, кто звонит им прямо сейчас, «точно не мошенник», «иначе его бы заблокировали», — подчеркнул эксперт.

По его словам, нет смысла вводить дополнительную уголовную ответственность за подмену номеров, потому что это подходит под существующую в Уголовном кодексе статью о мошенничестве.

Ранее в ОНФ заявили, что сервисы по подмене телефонных номеров стали одним из главных инструментов мошенников, похищающих средства с банковских карт россиян. Там предложили ввести уголовную ответственность за их организацию.