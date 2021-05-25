На Навального завели дело об оскорблении судьи

https://static.news.ru/photo/474af972-bd3e-11eb-8c6d-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что в отношении него возбудили дело об оскорблении судьи Акимовой, которая рассматривала его дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

По словам Навального, его вызвали в кабинет, где находился следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК России. Он сообщил, что в настоящее время в отношении него расследуются три уголовных дела.

Во-первых, я, по утверждению следователей, украл все пожертвования, отправленные вами в ФБК. Постановление на трёх листочках, доказательств вообще никаких. Просто написано «похитил». Вот и всё. Чё там доказывать, вы его фамилию видели? — не удержался от колкости оппозиционер.

Второе дело возбуждено по статье 239 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». В качестве доказательства вины приведён, по словам Навального, только показ фильма «о Дворце Путина».

Третье дело возбуждено из-за оскорбления судьи Акимовой.

Той самой тётеньки, которая вела сфабрикованное дело об «оскорблении ветерана», поразившее всех юристов страны. Как именно оскорбил, тоже не указано. Тоже просто «Навальный оскорбил — вот ему новое уголовное дело», — добавил оппозиционер.

В конце он пошутил, что его «преступный синдикат растёт», и назвал себя «профессором Навариарти».

29 апреля судья Бабушкинского суда Москвы вынесла вердикт по апелляции от адвокатов оппозиционера Алексея Навального. Защитники мужчины подавали её после предыдущего вынесения решения по делу о клевете на ветераны войны Игната Артёменко. Изучив все представленные защитой и обвинением факторы, судья постановила оставить приговор Навальному без изменений.