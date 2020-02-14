https://static.news.ru/photo/d1c5c79a-4fd9-11ea-9744-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020–2021 годах власти Москвы намерены выполнить работы по реконструкции четырёх развязок на пересечении вылетных магистралей на МКАД.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, речь идёт об участках на пересечении с улицами Верхние Поля, Липецкой, а также с Осташковским и Алтуфьевским шоссе. Сейчас ведутся проектные работы, приступить к их реализации планируется в конце 2020-го — начале 2021 года.

В настоящее время ведутся строительные работы на развязке МКАД — Волоколамское шоссе. Это сложный транспортный объект, реконструкция которого по планам должна завершиться в 2021 году, — приводит слова замминистра «Интерфакс».

Как писал ранее NEWS.ru, Москва покинула первую пятёрку рейтинга Tom Tom Traffic Index по загруженности дорог в крупнейших городах мира. Пробки в час пик сократились на 10% в 2019 году.