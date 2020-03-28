https://static.news.ru/photo/b76101c2-70da-11ea-abac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она приступила к работе не сообщив, что провела отпуск в Доминикане.

По словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, врач вернулась в Россию 15 марта и уже через два дня вышла на работу. При этом она несколько раз сдала анализы на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

Однако, добавил Филиппов, как только пограничная служба сообщила министерству о факте пребывания за границей, который был скрыт, Шевченко была немедленно уволена в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 ТК РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию, была снята с должности. Ранее против Санниковой СК возбудил уголовное дело за халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч. В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.