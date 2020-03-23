Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию, была снята с должности.
Об исключении врача из списка главных внештатных инфекционистов минздрава Ставрополья
Ранее против Санниковой СК возбудил уголовное дело за халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.
Инфекционист прилетела из Мадрида 9 марта, а 17-го числа её госпитализировали с подозрением на коронавирус. В этот промежуток времени она не соблюдала карантинный режим, вышла на работу в Минздрав, читала лекции в Ставропольском медуниверситете и участвовала в конференции. В результате как минимум у 11 человек, контактировавших с ней, заподозрили коронавирус, писал NEWS.ru.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения.
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