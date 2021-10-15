На Камчатке и Чукотке сообщили о проблемах с доставкой продуктов в регионы

Камчатка и Чукотка столкнулись с серьёзными задержками поставок необходимых товаров. Как заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, задержки с отправкой грузов из портов Владивостока на Камчатку достигают трёх месяцев. Отсрочки в поставках товаров также наблюдаются на Чукотке: местные власти говорят о напряжённой обстановке с продуктами.
Как сообщил в Instagram Владимир Солодов, задержки с доставкой грузов
В последнюю неделю ситуация несколько нормализовалась — по крайней мере, продукты питания все отправляются точно в срок, некоторые задержки остаются по строительным материалам, — сообщил губернатор.
По его словам, в ближайшее время ситуация не решится, поэтому следует ожидать как подобных задержек, так и увеличения стоимости отправки. Власти Камчатского края обратились к полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, после чего Минтрансу поручили разобраться в ситуации и взять её на контроль.
Глава Чукотки Роман Копин также
Между тем в администрации Провиденского городского округа заявляют о «напряжённой обстановке с продуктами». На данный момент картофель остался только в одном магазине: как сообщается на сайте местной администрации, корабль «Владимир Мясников» с запасами продовольствия
Ранее из российских магазинов стала пропадать популярная лапша быстрого приготовления «Доширак». С дефицитом столкнулись жители Красноярска и Волгограда. Выяснилось, что завод по производству лапши приостановил работу и когда она возобновится, неизвестно. Руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов подтвердил, что в ближайшие несколько месяцев поставки будут осуществляться не в полном объёме, а возобновить отгрузки планируется к Новому году.