На Камчатке и Чукотке сообщили о проблемах с доставкой продуктов в регионы

Камчатка и Чукотка столкнулись с серьёзными задержками поставок необходимых товаров. Как заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, задержки с отправкой грузов из портов Владивостока на Камчатку достигают трёх месяцев. Отсрочки в поставках товаров также наблюдаются на Чукотке: местные власти говорят о напряжённой обстановке с продуктами.

Как сообщил в Instagram Владимир Солодов, задержки с доставкой грузов связаны с изменениями и кризисом глобальной логистики, а также с перенаправлением грузов из Китая с Суэцкого канала на Транссиб. По его словам, в портах Владивостока скопилось огромное количество контейнеров для отправки на Камчатку, задержки поставок в некоторых случаях составляют до трёх месяцев.

В последнюю неделю ситуация несколько нормализовалась — по крайней мере, продукты питания все отправляются точно в срок, некоторые задержки остаются по строительным материалам, — сообщил губернатор.

По его словам, в ближайшее время ситуация не решится, поэтому следует ожидать как подобных задержек, так и увеличения стоимости отправки. Власти Камчатского края обратились к полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, после чего Минтрансу поручили разобраться в ситуации и взять её на контроль.

Глава Чукотки Роман Копин также сообщил , что с июля по сентябрь в регион заходило в три раза меньше судов, чем обычно, из-за чего в октябре и ноябре потребуются дополнительные рейсы. Он признался, что «навигация очень сложная» и при необходимости для доставки товаров будут привлекать ледоколы. Сейчас отправки на Чукотку ждут более 200 контейнеров.

Между тем в администрации Провиденского городского округа заявляют о «напряжённой обстановке с продуктами». На данный момент картофель остался только в одном магазине: как сообщается на сайте местной администрации, корабль «Владимир Мясников» с запасами продовольствия зайдёт в порт Провидения не ранее 5–7 ноября.

Ранее из российских магазинов стала пропадать популярная лапша быстрого приготовления «Доширак». С дефицитом столкнулись жители Красноярска и Волгограда. Выяснилось, что завод по производству лапши приостановил работу и когда она возобновится, неизвестно. Руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов подтвердил, что в ближайшие несколько месяцев поставки будут осуществляться не в полном объёме, а возобновить отгрузки планируется к Новому году.