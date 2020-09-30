На Камчатке хотят запретить гелиевые воздушные шарики

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил, что в ближайшее время в регионе будет введён мораторий на использование воздушных шариков с гелием для защиты природы.

Я всерьёз думаю о том, что мы в ближайшее время введём мораторий на использование воздушных шариков, потому что экологи говорят о том, что больше всего птиц гибнет именно от гелиевых шариков, которые находят в сотнях километрах от Петропавловска, в желудках птиц. А ведь птицы — это одно из наших богатств. Буквально выйти за Авачинскую бухту, и там уже будут топорки, бакланы, безумное разнообразие, — цитирует слова губернатора РИА Новости.

Он пояснил, что такие простые меры как отказ от воздушных шариков и переход с полиэтиленовых пакетов на бумажные помогают людям ежедневно заботиться об окружающей среде.

Также он заявил, что в регионе будут активно продвигать раздельный сбор мусора.

Тогда, я думаю, все наши города будут преображаться, — подчеркнул Солодов.

Ранее NEWS.ru писал, что временно исполнявший обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов по итогам единого дня голосования набрал около 80% голосов.