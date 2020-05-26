На громившего мемориал в Подмосковье вандала завели дело

https://static.news.ru/photo/97ae26d8-9f61-11ea-9668-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Полицейские Подмосковья завели уголовное дело по статье «Вандализм» на мужчину, громившего мемориал в Черноголовке.

Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Вандалом оказался 37-летний местный житель.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой неизвестный осквернил мемориал Великой Отечественной войны. На кадрах видно, как он сначала сломал стоящий рядом со скульптурой венок в виде звезды. После этого он начал топтать цветы, лежащие на мемориале.

Как писал NEWS.ru, представитель УМВД РФ по Приморскому краю сообщил о задержании местного жителя. Его подозревают в разгроме памятников на местном кладбище.