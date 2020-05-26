Полиция задержала жителя Приморья по подозрению в разгроме кладбища

https://static.news.ru/photo/d0a74440-9f4f-11ea-9fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: sibirtsevo_news_ok.ru

Представитель УМВД РФ по Приморскому краю сообщил о задержании местного жителя. Его подозревают в разгроме памятников на местном кладбище.

В полицию поступило сообщение местного жителя о том, что на кладбище в селе Монастырище Сибирцевского городского поселения неизвестные повредили памятники на могилах. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей, — цитирует сообщение РИА Новости.

Снимки с кладбища были опубликованы в социальных сетях. На изображениях видно, что множество надгробий опрокинуты и погнуты. Повреждено не менее 16 монументов. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого.

Им оказался местный житель 2002 года рождения. В отделе полиции задержанный сознался в содеянном, пояснив, что повредил памятники из хулиганских побуждений. Проводится проверка, — добавили в полиции.

NEWS.ru писал ранее, что неизвестные вандалы устроили погром на кладбище в Тверской области.