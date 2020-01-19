https://static.news.ru/photo/d9224574-3ab5-11ea-a45f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано в городе Конаково/vk.com

Кладбище в городе Конаково в Тверской области пострадало от действий неизвестных вандалов. Злоумышленники повредили более полусотни надгробий.

Получили повреждения преимущественно новые памятники. Плиты были разбиты или сорваны с мест установки.

Видео с места инцидента появилось в местном сообществе во «ВКонтакте». Жители Конаково предполагают, что произошедшее могло быть результатом конкуренции между фирмами по изготовлению памятников.

Областное управление МВД возбудило уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Ведётся работа по установлению причастных к преступлению лиц, сообщает сайт Afanasy.biz.

Ранее NEWS.ru писал, что в Словакии вандалы осквернили около 60 могил на еврейском кладбище.