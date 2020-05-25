Осквернение вандалом мемориала ВОВ в Подмосковье попало на видео

На территории Черноголовки в Московской области неизвестный мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны. Действия вандала были запечатлены на камеру наружного наблюдения, видеозапись попала в Сеть.
На кадрах видно, как мужчина сначала сломал стоящий рядом со скульптурой венок в виде звезды. После этого он начал топтать цветы, лежащие на мемориале.
В настоящее время вандала разыскивают сотрудники полиции. Пользователи Сети в комментариях к ролику призывают наказать хулигана за содеянное,
Как ранее писал NEWS.ru, семь актов вандализма в отношении захоронений советских воинов зафиксировано с начала 2020 года в Польше.
Кроме того, выявлены один акт вандализма в отношении памятника и два случая незаконного сноса монументов и захоронений.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен