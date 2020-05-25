Осквернение вандалом мемориала ВОВ в Подмосковье попало на видео

https://static.news.ru/photo/36699f86-9e91-11ea-bf5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Черноголовки в Московской области неизвестный мужчина осквернил мемориал Великой Отечественной войны. Действия вандала были запечатлены на камеру наружного наблюдения, видеозапись попала в Сеть.

На кадрах видно, как мужчина сначала сломал стоящий рядом со скульптурой венок в виде звезды. После этого он начал топтать цветы, лежащие на мемориале.

В настоящее время вандала разыскивают сотрудники полиции. Пользователи Сети в комментариях к ролику призывают наказать хулигана за содеянное, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, семь актов вандализма в отношении захоронений советских воинов зафиксировано с начала 2020 года в Польше.

Кроме того, выявлены один акт вандализма в отношении памятника и два случая незаконного сноса монументов и захоронений.