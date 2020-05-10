Семь захоронений советских солдат осквернили в Польше с начала 2020 года

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Семь актов вандализма в отношении захоронений советских воинов зафиксировано с начала 2020 года в Польше.

Кроме того, выявлен один акт вандализма в отношении памятника и два случая незаконного сноса моментов и захоронений.

Инциденты происходили в Нижнесилезском, Велькопольском Куявско-поморском и других воеводствах. Злоумышленники разбивали надгробия, обливали краской памятники и наносили на них оскорбительные надписи, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Польше.

Ранее NEWS.ru писал, что польские активисты из общественной организации «Курск» составляют карту памятников и захоронений воинов-освободителей на территории Польши. Из-за пандемии коронавируса эта работа была приостановлена. Однако в организации заверили, что она будет завершена до конца текущего года.