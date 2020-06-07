На ГЭС в Мурманской области из-за паводка ввели режим повышенной готовности

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На каскаде Туломских и Серебрянских ГЭС Мурманской области из-за половодья введён режим повышенной готовности.

Приток воды в Серебрянском водохранилище резко вырос из-за таяния снега на озере Ловозеро. Такая ситуация происходит раз в тысячу лет, сообщили в пресс-службе филиала «Кольский» ПАО ТГК-1.

Водная обстановка спровоцирована резким повышением температуры воздуха и большими снегозапасами. Подобная ситуация для озера Ловозера возникает раз в тысячу лет, — отметили в компании.

ПАО «ТГК-1» информировало власти и МС о возможной угрозе гидротехническим сооружениям и создало штаб по контролю над ситуацией.

В компании подчеркнули, что в зоне водосбросов не расположены коммерческие или промышленные объекты, а также не проживает население — посёлки Туманный и Дальние Зеленцы не попадают в зону сбросов воды.

Ранее глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что паводок на территории России приближается к завершению. Об этом он доложил президенту страны Владимиру Путину в ходе совещания по весенним паводкам и пожароопасной ситуации. Министр подчеркнул, что на сверхкритичные параметры показатели не вышли. По его словам, на данный момент в 13 российских регионах в зонах подтопления находится 491 дом, 22 населённых пункта оказались отрезанными из-за подъёма уровня воды, писал NEWS.ru.