Глава МЧС заявил, что паводок в РФ подходит к завершению

https://static.news.ru/photo/bda1abf2-b0de-11e9-aec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что паводок на территории России приближается к завершению.

Об этом он доложил президенту страны Владимиру Путину в ходе совещания по весенним паводкам и пожароопасной ситуации. Министр подчеркнул, что на сверхкритичные параметры показатели не вышли, передаёт РИА Новости. По его словам, на данный момент в 13 российских регионах в зонах подтопления находится 491 дом, 22 населённых пункта оказались отрезанными из-за подъёма уровня воды.

Зиничев добавил, что после прохождения атлантического циклона в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях, а также в Ненецком автономном округе оказались подтоплены 544 жилых дома, 2,5 тысячи приусадебных участков и 26 участков автодорог. Он заявил, что обстановка должна стабилизироваться в ближайшие пять дней.

Ранее NEWS.ru писал о том, что подъём паводковых вод на трёх гидропостах в Прикамье достиг в мае рекордных показателей за всю историю наблюдений. По словам специалиста ГИС-Центра Пермского госуниверситета Андрея Шихова, причинами рекордного паводка является переувлажнение почвы из-за проливных дождей летом и осенью прошлого года, а также резкое таяние снега в начале мая вследствие аномальной жары.