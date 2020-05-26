Глава МЧС заявил, что паводок в РФ подходит к завершению

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев сообщил, что паводок на территории России приближается к завершению.
Об этом он доложил президенту страны Владимиру Путину в ходе совещания по весенним паводкам и пожароопасной ситуации. Министр подчеркнул, что на сверхкритичные параметры показатели не вышли,
Зиничев добавил, что после прохождения атлантического циклона в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях, а также в Ненецком автономном округе оказались подтоплены 544 жилых дома, 2,5 тысячи приусадебных участков и 26 участков автодорог. Он заявил, что обстановка должна стабилизироваться в ближайшие пять дней.
Ранее NEWS.ru писал о том, что подъём паводковых вод на трёх гидропостах в Прикамье достиг в мае рекордных показателей за всю историю наблюдений. По словам специалиста ГИС-Центра Пермского госуниверситета Андрея Шихова, причинами рекордного паводка является переувлажнение почвы из-за проливных дождей летом и осенью прошлого года, а также резкое таяние снега в начале мая вследствие аномальной жары.
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