Паводок в Пермском крае стал рекордным за всю историю наблюдений

https://static.news.ru/photo/c6caae08-9757-11ea-8da7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 59.mchs.gov.ru

Подъём паводковых вод на трёх гидропостах в Прикамье достиг в мае рекордных показателей за всю историю наблюдений. По словам специалиста ГИС-Центра Пермского госуниверситета Андрея Шихова, причинами рекордного паводка являются переувлажнение почвы из-за проливных дождей летом и осенью прошлого года, а также резкое таяние снега в начале мая вследствие аномальной жары.

На трёх постах достигнуты максимумы за всю историю наблюдений, причём на двух из них максимумы — с большим отрывом от ранее наблюдавшихся, — сообщил ТАСС Шихов.

Учёный особо выделил село Усть-Чёрная Гайнского района, где 11-12 мая паводок перекрыл на 45 см предыдущий максимум 1979 года. По его словам, на реке Колва в районе населённого пункта Чердынь 15 мая уровень воды достиг 715 см, что на 37 см выше абсолютного максимума 1952 года. А на гидропосту, расположенном на реке Вишера в районе посёлка Рябинино, уровень воды поднялся на 4 см выше максимума того же года.

По масштабам и площади затопления паводок 2020 года не имеет аналогов, — подчеркнул Шихов.

Несмотря на стабилизацию уровней воды и тенденцию к их снижению на реках в Гайнском районе в ближайшие дни сохранится опасная гидрологическая ситуация на реках Весляна, Кама, Вишера, Язьва, Колва и Камском водохранилище.

Как писал NEWS.ru, врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что во время весеннего паводка пострадали более двух тысяч жителей из 22 населённых пунктов региона. Он отметил, что во всех недоступных из-за паводка населённых пунктах есть всё необходимое: продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.