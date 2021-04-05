На Эдварда Била надели браслет с GPS-трекером

https://static.news.ru/photo/2d33ce30-95f5-11eb-8475-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Оставшемуся на свободе после ДТП блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль) надели браслет с GPS-трекером, чтобы отслеживать его перемещения. Молодому человеку также запретили водить машину, пользоваться телефоном и выходить из дома с 22:00 до 08:00.

Сотрудники ФСИН установили GPS-трекер на ногу Била, чтобы следить за его передвижениями, — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Ограничения в отношении блогера будут длиться до 1 июня.

Как сообщал NEWS.ru, массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве в ночь на 2 апреля. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Бил сначала не признал свою вину в аварии, заявив, что за рулём был не он.

Как рассказал его адвокат, молодой человек сожалеет о случившемся и готов оказать помощь пострадавшей. Между тем Артёмова сейчас находится в коме.

3 апреля прошло судебное разбирательство по этому делу. В итоге блогера не арестовали, но запретили ему выполнять «определённые действия». Адвокат потерпевшей Андрей Князев заявил, что недоволен мерой пресечения, избранной судом в отношении блогера, который, по предварительной версии, является виновником аварии. Он также выразил недовольство общей работой следствия, так как до сих пор, по его словам, никто не был признан потерпевшим. Правозащитник надеется, что Бил в итоге понесёт заслуженное наказание.