На аромат этого ужина сбегутся все соседи! Деревенская запеканка с грибами

Деревенская запеканка с грибами — это блюдо, от аромата которого сбегутся все соседи! Насыщенный вкус лесных грибов, нежность картофеля и аппетитная сырная корочка создают настоящую гармонию деревенского уюта.

Очистите и нарежьте ломтиками 500 г картофеля. Обжарьте 300 г грибов с 1 измельченной луковицей до золотистого цвета. В смазанную маслом форму выложите половину картофеля, посолите и поперчите. Равномерно распределите грибную начинку. Покройте оставшимся картофелем. Взбейте 200 мл сливок с 2 яйцами и 50 г тертого сыра, добавьте щепотку мускатного ореха. Залейте запеканку сливочной смесью, посыпьте 100 г сыра. Запекайте 40-45 минут при 180°C до румяной корочки. Дайте запеканке настояться 15 минут перед подачей.

