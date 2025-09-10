Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 17:52

На аромат этого ужина сбегутся все соседи! Деревенская запеканка с грибами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Деревенская запеканка с грибами — это блюдо, от аромата которого сбегутся все соседи! Насыщенный вкус лесных грибов, нежность картофеля и аппетитная сырная корочка создают настоящую гармонию деревенского уюта.

Очистите и нарежьте ломтиками 500 г картофеля. Обжарьте 300 г грибов с 1 измельченной луковицей до золотистого цвета. В смазанную маслом форму выложите половину картофеля, посолите и поперчите. Равномерно распределите грибную начинку. Покройте оставшимся картофелем. Взбейте 200 мл сливок с 2 яйцами и 50 г тертого сыра, добавьте щепотку мускатного ореха. Залейте запеканку сливочной смесью, посыпьте 100 г сыра. Запекайте 40-45 минут при 180°C до румяной корочки. Дайте запеканке настояться 15 минут перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Мариную чеснок по корейскому рецепту — самое то к мясу и овощам
Общество
Мариную чеснок по корейскому рецепту — самое то к мясу и овощам
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Выдержит ледяные дожди и морозы до -30°C! Зимует под снегом и всходит сама!
Общество
Выдержит ледяные дожди и морозы до -30°C! Зимует под снегом и всходит сама!
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
Общество
Котлеты вкуснее обычных! Убираем 2 привычных ингредиента, получаем шедевр!
Белок — основа красивых волос, кожи и подтянутой фигуры! 5 простых способов добавить его в рацион
Общество
Белок — основа красивых волос, кожи и подтянутой фигуры! 5 простых способов добавить его в рацион
рецепты
кулинария
запеканки
грибы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал страны, которые помогают ВСУ атаковать Россию дронами
Зеленского призвали подумать о безопасности после одного события
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.