«Мыши выздоравливают»: что известно о лекарстве от оспы обезьян В России зарегистрировали российский аналог американского препарата

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Минздрав зарегистрировал противооспенный препарат «НИОХ-14», разработанный специалистами входящего в структуру Роспотребнадзора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Новосибирского института органической химии Сибирского отделения РАН. Разработка является аналогом синтезированного в 2005-м и зарегистрированного в 2018 году американского средства, которое во время опытов над животными показало свою эффективность против оспы обезьян. В России работа над препаратом велась по меньшей мере с 2008 года, он прошёл первую фазу клинических исследований. Подробности — в материале NEWS.ru.

Поиски шли десятилетия

Информация о регистрации препарата «НИОХ-14» появилась накануне на сайте Государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ. Лекарство будет выпускаться в капсулах по 200 миллиграммов.

Один из создателей препарата — младший научный сотрудник центра «Вектор» Олег Мазурков в 2020 году защищал диссертацию, посвящённую разработке, копия которой имеется в распоряжении NEWS.ru. В своей рукописи, вышедшей за два года до начала очередной глобальной вспышки оспы обезьян, он отмечал, что помимо вируса настоящей оспы существуют другие патогенные для человека ортопоксвирусы. Помимо обезьяньего, это также вирус оспы коров, который способен заражать человека и, несмотря на меньшую, чем у настоящей оспы, патогенность, оба этих организма могут вызывать «серьёзные заболевания и даже смерть людей».

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По словам Мазуркова, для лечения ортопоксвирусных инфекций у людей в мире существует единственный препарат «Тековиримат» (Tecovirimat, TPOXX). Он был официально зарегистрирован в июле 2018 года Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) после завершения доклинических и клинических исследований соединения ST-246, полученного и описанного американскими учёными ещё в 2005 году.

Как пишет в своей работе Олег Мазурков, ST-246 хорошо работает против вирусов оспы «в первичных и перевиваемых культурах клеток животных и человека». В экспериментах на мышах, кроликах и обезьянах была показана его безвредность. Кроме этого, при пероральном введении открытого американскими учёными соединения обезьянам «оценена его биодоступность», то есть способность усваиваться.

Совместно с Новосибирским институтом органической химии в 2009 году нами было получено новое химическое соединение НИОХ-14, являющееся аналогом ST-246, но обладающее патентной чистотой. При выполнении работ по программе «Национальная система химической и биологической безопасности РФ (2009–2014 годы) в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора были исследованы некоторые характеристики специфической активности химического соединения НИОХ-14 в отношении ортопоксвирусов. В результате этих научных исследований соединение НИОХ-14, проявившее высокую антиортопоксвирусную активность, было рекомендовано в качестве субстанции для создания отечественного противооспенного лекарственного средства, — пишет в своей диссертации Олег Мазурков.

По словам завотделом профилактики и лечения особо опасных инфекций центра «Вектор» Ларисы Шишкиной, исследования препарата в РФ велись с 2008 года, хотя в мире поисками лекарств от оспы «занимаются уже несколько десятков лет».

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В США был создан ST-246, и мы обратились в НИОХ СО РАН с просьбой повторить его синтез. Затем встала другая задача: попробовать получить аналоги препарата, но такие, которые можно было бы запатентовать в России и мире, — рассказывала Шишкина ещё в 2012 году в интервью изданию «Наука в Сибири».

По данным старшего научного сотрудника Новосибирского института органической химии Бориса Селиванова, российские исследователи создали соединение, «с одной стороны, случайно, а с другой — целенаправленно» и «обошли всех химиков, которые в своё время синтезировали ST-246». Учёный отмечал, что «НИОХ-14 — это «полностью химический синтез из коммерчески доступных соединений».

Как рассказывал другой участник исследований — старший научный сотрудник лаборатории химических препаратов центра «Вектор» Николай Бормотов, тесты первоначально проводятся на заражённой вирусом клеточной культуре, куда добавляется испытуемое лекарственное средство. И если препарат показывает активность, тогда опыты продолжаются на заражённых вирусом мышах.

Если использовать НИОХ-14, мыши выздоравливают. Нам здорово повезло — мы занимаемся этим уже около десяти лет, проверили несколько тысяч соединений, а такой эффект получили в первый раз. На клеточной культуре эффективными оказываются многие препараты, а вот чтобы помогало мышкам, — пояснял Бормотов.

Принцип действия НИОХ-14 заключается в блокировании формирования оболочки вируса, что позволяет остановить выход патогена и его дальнейшее распространение в организме. Разработчики отмечают, что препарат не обладает высокой токсичностью и при этом не разрушается в желудочно-кишечном тракте. Для нейтрализации вируса необходимы очень низкие концентрации действующего начала, уверяют разработчики.

В стороне от Африки

Как сообщила NEWS.ru микробиолог и популяризатор науки Ирина Якутенко, фактически «НИОХ-14» — «это тот же самый препарат, что и „Тековиримат“, который зарезервирован во всём мире как потенциальное средство от оспы обезьян».

Это единственное вещество, для которого есть полученные на клеточной культуре и животных данные о том, что оно может быть эффективно. На людях испытания [«Тековиримата»] не проводились, потому что изначально он был предназначен для борьбы с натуральной оспой. Соответственно, его эффективность против обезьяньей оспы у человека никто не проверял. А в Африке, где регулярно возникают вспышки, ничего не проводилось. Западные исследователи только собираются проводить там исследования «Тековиримата», поэтому про эффективность его для людей пока сказать ничего нельзя, — заявила Якутенко.

Что касается препарата «НИОХ-14», то в 2020–2021 годах проводилась только первая фаза клинических исследований на 90 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет. Как заявляли в центре «Вектор», исследования на человеке показали «биодоступность активного вещества препарата при пероральном применении». По словам Ирины Якутенко, на этой фазе смотрят, как усваивается препарат, не вызывает ли он тяжёлые побочные эффекты.

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Второй и третьей фаз клинических исследований препарата не проводилось, потому что это невозможно технически, в России просто нет необходимого количества людей, инфицированных оспой обезьян. А заражать добровольцев никто специально не будет, потому что болезнь неприятная и этическая сторона вопроса тут важна. К тому же очередная вспышка в мире более-менее идёт на спад, — объяснила собеседница NEWS.ru.

По её словам, вспышки оспы обезьян происходят уже не одно десятилетие. Когда впервые были зарегистрированы случаи инфицирования человека в 1970-е годы, у популяции был иммунитет от вакцинной кампании против натуральной оспы. После объявления о глобальной победе над этой болезнью в 1980 году и отказа от оспопрививания коллективная защита стала спадать. В итоге количество случаев заболеваний оспой обезьян по миру начало расти, достигая тысяч случаев в год, в первую очередь в странах Африки. Но, как подчёркивает Ирина Якутенко, «никто этой проблемой особо не заморачивался и целенаправленно, с большими деньгами препараты не разрабатывал».

Теоретически против оспы обезьян могут работать существующие вакцины от натуральной оспы, давая перекрёстный иммунитет и локализуя вспышки в их эпицентрах. Но, судя по недавним исследованиям, скорее всего, речь не идёт о стопроцентной защите. К тому же всё зависит от качества вакцин и экономического неравенства.

Самые новые и легко переносимые вакцины дорогие, они доступны только богатым странам, а в странах вроде Демократической Республики Конго их ноль доз. А вакцины предыдущих поколений считается нецелесообразным применять против оспы обезьян, потому что они основаны на ослабленном вирусе натуральной оспы и у людей, имеющих проблемы с иммунитетом, которых в Африке очень много из-за ВИЧ, эффект вакцинации может оказаться очень неожиданным, — добавила Ирина Якутенко.

Поэтому, резюмирует она, «приходится просто ждать, когда эта вспышка загаснет, но если вновь возникнет опасность заноса вируса из Африки на Запад, тогда есть надежда, что этим вопросом будут заниматься более серьёзно».

Ранее вирусолог из центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью NEWS.ru подробно рассказал о том, что такое вирус оспы обезьян и насколько он опасен для человека.