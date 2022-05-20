Анатолий Альтштейн: оспа обезьян не станет вторым коронавирусом В научном центре имени Гамалеи рассказали, насколько опасна вспышка нового заболевания и связана ли она с гомосексуальностью

Фото Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Сразу в нескольких странах объявили о выявлении вируса оспы обезьян. В России зарегистрированных случаев пока нет. Мировые СМИ уже начали спекулировать на тему новой пандемии и возвращения тотального карантина. Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью NEWS.ru рассказывает о том, что такое вирус оспы обезьян, насколько он опасен для человека, есть ли от него вакцина и верны ли слухи о связи болезни и гомосексуальности.

— Расскажите, что всё-таки такое вирус оспы обезьян?

— Вирус оспы обезьяны — это ДНК-содержащий вирус. Из группы оспы. Это родственник вируса натуральной оспы, разновидность данных вирусов называется ортопокс-вирусы. Последнее — это целая группа вирусов, в том числе человеческих вирусов, как и вирусы крупного рогатого скота, мышей, кроликов и других видов животных. Все эти вирусы между собой очень похожи. В 1977 году вирус натуральной оспы был ликвидирован. Тем не менее осталось ещё три разновидности вируса, которые могут заражать человека: вирус осповакцины, вирус коровьей оспы и вот, обезьяньей. Как раз вирус оспы обезьян является самым близким к вирусу натуральной оспы. Он вызывает довольно тяжелое заболевание. Люди вирусом могут заразиться от обезьян, видимо, от каких-то мелких животных в тропических лесах. При заражении от животного инфекция очень тяжёлая, возможен летальный исход.

— Получается, потенциально у нас может быть новая пандемия?

— Нет. Этот вирус может передаваться от человека к человеку, однако у него есть определенное свойство: при передаче он ослабевает, уменьшается заразность и патогенность. В результате может произойти несколько передач этого вируса и десятки людей могут заболеть, но дальше вирус не продвинется, его эпидемическая активность заканчивается достаточно быстро. Правда в данном случае, по крайне мере как об этом сообщают журналисты, появились примерно в одно и тоже время случаи заражения вирусом оспы обезьян в разных странах. В Великобритании зараженным оказался человек, прибывший из африканской страны Нигер, где, по-видимому, имел контакты с обезьяной. Он заразил в Великобритании кого-то ещё. При этом говорят о случаях заражения ещё в Швеции, Италии, говорят даже, что в США. Это непонятная вещь — почему одновременно в нескольких странах. Может быть, это такой штамм. Однако так или иначе оспа обезьян, даже притом что она может вызывать заразные заболевания, с точки зрения эпидемии опасности не представляет. Тем более этот вирус не может вызвать пандемию.

— Прививка от оспы эффективна от обезьяньего варианта?

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

— Да, очень эффективна. У всей этой группы ортопокс-вирусов на поверхности очень похожие антигены, поэтому одна и та же вакцина эффективна против них. Вакцины от вируса оспы обезьян использовали и в тропических условиях тоже, но в мире никто никого вакцинировать от этого вируса не будет.

— Я читал, что в России все и так защищены, потому что у нас у всех прививка от оспы.

— Это не так или не совсем так. В России не вакцинируют от оспы с 1980 года — 40 с лишнем лет особого иммунитета люди к ней не имеют, разве что определённого возраста.

— Может быть, зря перестали?

— Нет, я так не думаю. Прививка против оспы была довольно противной. Тяжёлые осложнения от неё возникали примерно в одном случае на 100 тысяч привитых. Медицина применяла эту вакцину, что называется, сжав зубы.

— С 80-х не изобрели менее «противную» вакцину?

— Изобрели. Современная вакцина была бы уже намного менее опасной, потому что всё с патогенностью стало уже понятно только после того, как оспу ликвидировали. Вирус осповакцины, который использовали для вакцинации, и вызывал у человека изредка очень тяжёлые заболевания. Его генно-инженерным путём поправили, и, если бы сейчас вакцина бы понадобилась опять, её бы сделали максимально неопасной. Однако такой необходимости нет. К тому же в плохом, старом варианте вакцину от оспы производят до сих пор. Эта область очень консервативна. Чтобы что-то изменить, нужно приложить большие усилия. Вакцина эта, в том числе в России, производится, засушивается и кладётся в запас. Это делается на случай, если натуральная оспа опять возникнет или на случай бактериологической войны, если какие-то негодяи захотят использовать вирус натуральной оспы как оружие.

— В одном британском таблоиде написали, что сейчас была якобы обнаружена связь между вирусом оспы обезьяны и гомосексуальностью, мол, выявляют у практикующих последнее. Это действительно так?

— Совершенно ничего не знаю о существовании такой связи. Есть, например, известная связь между гомосексуализмом и СПИДом, но вирус оспы обезьяны передаётся воздушно-капельным путём, половой путь тут роли никакой не играет.