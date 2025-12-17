Мед, орехи и сметанный крем! Собираю торт «Медвежонок». Воздушный, нежный и очень душевный

Есть торты-праздники, а есть торты-объятия. «Медвежонок» — определенно из вторых. Его теплый медовый аромат, хрустящая ореховая прослойка и нежный, слегка тающий сметанный крем создают невероятно уютный и душевный вкус. Это не просто десерт, а кусочек сладкого детства, напоминающий о бабушкиных угощениях и домашнем тепле. Он не пытается поразить сложностью, его сила — в простой, искренней и очень узнаваемой гармонии знакомых с детства ингредиентов, которые делают каждый кусочек по-настоящему теплым и радостным.

Рецепт

Для медового бисквита вам потребуется: 2 яйца, 100 г сахара, 2 ст. л. жидкого меда, 150 г муки, 1 ч. л. соды. Для прослойки: 150 г любых рубленых орехов (грецкие, лесные), 2 ст. л. сахара. Для крема: 600 г жирной сметаны, 100 г сахарной пудры, ванилин. Для пропитки: 3 ст. л. воды и 1 ст. л. меда. Яйца взбейте с сахаром, добавьте мед. Муку смешайте с содой и введите в яичную массу. Выпекайте корж в разогретой до 180 °C духовке 25 минут. Остывший бисквит разрежьте на 2 пласта. Орехи обжарьте с сахаром до карамелизации, остудите. Для крема сметану взбейте с сахарной пудрой и ванилином. Смешайте воду с медом для пропитки. Соберите торт: пропитайте нижний корж, нанесите часть крема, посыпьте орехами. Накройте вторым коржом, пропитайте и полностью обмажьте оставшимся кремом. Украсьте крошкой из обрезков бисквита и целыми орешками. Дайте торту хорошо пропитаться 6–8 часов в холодильнике.

