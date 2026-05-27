Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 13:00

Мыло из морозилки спасало бюджет: советский трюк, который снова работает на кухне

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В советское время хозяйки умели выжимать максимум из самых простых вещей. Даже обычное хозяйственное мыло использовали с хитростью — его отправляли в морозильную камеру. На первый взгляд это звучит странно, но у такого приема есть вполне практичное объяснение, связанное с экономией и долговечностью.

Главный смысл был в том, чтобы мыло расходовалось медленнее. На холоде брусок становится плотнее и тверже, поэтому не размокает на мыльнице и не превращается в мягкую кашицу. Оно лучше держит форму и стирается заметно дольше, чем обычное мыло комнатной температуры.

В те годы хозяйственное мыло было универсальным средством: им стирали, мыли полы, чистили пятна и даже посуду. Поэтому каждая семья старалась продлить срок его службы. Заморозка помогала экономить и использовать один брусок максимально долго без лишних потерь.

Есть у этого способа и дополнительный плюс. Замороженное мыло легче натирать на терке — оно не липнет и не крошится, а значит, получается ровная стружка для стирки. Кроме того, запах становится мягче и не таким резким, что тоже добавляет комфорта в использовании.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь хранит пару брусков мыла в морозилке про запас. Она советует заворачивать его в бумагу или пакет, чтобы оно не впитывало посторонние запахи и оставалось чистым даже при длительном хранении.

Ранее сообщалось, что со временем даже хорошая сковорода покрывается плотным слоем нагара и жира. Обычные средства часто не справляются, а тереть посуду жесткими губками не хочется — можно повредить поверхность.

Проверено редакцией
Общество
советы
Мыло
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта колоссальная сумма «заработка» украинских военкомов
«Корабль на рифы»: депутат о 500 целях Украины для удара по Белоруссии
Международный форум БИОПРОМ проведут в Краснодарском крае
Вирусолог ответил, закроет ли Россия границу для стран с эпидемией Эболы
«Напрямую причастны»: раскрыто, как Запад «заплатил» за смерть детей в ЛНР
Диетолог назвала главное отличие магазинных фруктов и овощей от дачных
Шойгу раскрыл ядерную авантюру Австралии
Дом как убежище: новая философия интерьера
В Минздраве раскрыли, сколько врачей убили ВСУ с 2014 по 2022 год
Адвокат объяснил, как защитить себя и родственников от дипфейков
Врач объяснила, чем полезны яблоки
СК предъявил обвинение Буданову
В России начнут сажать за незаконный майнинг
HR-эксперт раскрыл, откажется ли бизнес от применения ИИ из-за дороговизны
Юрист ответил, увеличат ли россиянам отпуск до 35 дней
Мощный град «перенес» жителей Подмосковья обратно в зиму
Стало известно, в каком случае россияне готовы доплатить за квартиру
«Бесчеловечные удары»: раскрыты жуткие детали атак ВСУ по медикам в ЛНР
«Скоро усвоит урок»: Эрдоган выступил с угрозой в адрес «тирана» Нетаньяху
«Решительно осуждаем»: Шойгу о захвате Мадуро
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.