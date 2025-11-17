Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:14

Мясо в манты больше не кладу — нашел начинку вкуснее: делюсь рецептом, который покорил нашу семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти манты сочетают в себе нежность куриного филе, сладость тыквы и яркость восточных специй. Тонкое тесто и сочная начинка создают идеальную гармонию, а аромат зиры и кориандра наполняет кухню атмосферой восточного базара. Блюдо получается сытным, но при этом достаточно легким.

Готовлю я так: для теста замешиваю 800 граммов муки с 2 чайными ложками соли, 2 столовыми ложками масла и 360 мл воды. Даю тесту отдохнуть 30 минут. Для начинки 350 граммов куриного филе и 800 граммов тыквы нарезаю мелкими кубиками, добавляю 200 граммов измельченного лука, пучок зелени, чеснок и специи: чайную ложку зиры и черного перца, по половине чайной ложки кориандра и острого перца. Тщательно перемешиваю. Тесто раскатываю в тонкий пласт, нарезаю на квадраты, выкладываю начинку и защипываю края. Готовлю в пароварке 35–40 минут. Подаю с томатным соусом и сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
Общество
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
Лолита назвала себя тарелочницей
Шоу-бизнес
Лолита назвала себя тарелочницей
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Три картошки и творожный сыр — готовлю канадский Путин. Никакой политики, только вкуснота!
Общество
Три картошки и творожный сыр — готовлю канадский Путин. Никакой политики, только вкуснота!
Открыл для себя необычное применение тыквы! Эти тефтельки — просто чудо: готовлю за 40 минут
Общество
Открыл для себя необычное применение тыквы! Эти тефтельки — просто чудо: готовлю за 40 минут
еда
рецепты
тыква
манты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выкуп души» обошелся россиянину в миллионы рублей
Россиянку не пропустили на таможне в турецком аэропорту из-за одного жеста
Петербуржца задержали за публикации в соцстеях
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.