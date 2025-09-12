Мясо и яблоки в духовке: идеальный праздничный дуэт на столе

Сочная свинина с ароматом яблок — классика, которая всегда впечатляет гостей. Простое сочетание мяса и фруктов превращается в праздничное блюдо с невероятным вкусом и аппетитной корочкой. Такой рецепт подойдет и для семейного ужина, и для торжественного стола.

Нарежьте 700 г свинины кусочками, посолите, поперчите и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Яблоки — 2–3 шт. — нарежьте дольками. В форму для запекания выложите мясо, сверху распределите яблоки, добавьте 1 ст. л. меда и немного сливочного масла. Запекайте при 180 градусах 35–40 минут, пока мясо не станет мягким и ароматным. Подавайте с гарниром или свежими овощами — вкус получается праздничным и насыщенным.

