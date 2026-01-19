Атака США на Венесуэлу
Мясную запеканку больше не делаю — минтай по-царски покорил всю семью: готовлю с нежной заливкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нужно накормить семью чем-то действительно вкусным и сытным, но времени на кулинарные изыски нет, этот рецепт становится палочкой-выручалочкой. Всего 15 минут на подготовку, полчаса в духовке — и царский ужин готов.

Две крупные луковицы нарезаю полукольцами и обжариваю на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Филе белой рыбы, например минтая или трески (600 г), нарезаю порционными кусками. В смазанную маслом форму для запекания выкладываю ровным слоем обжаренный лук. Сверху размещаю кусочки рыбы, слегка солю и перчу их. Для заливки в миске смешиваю сметану (200 г), мелко натертый твердый сыр (150 г), три яйца, добавляю соль и черный перец по вкусу. Все тщательно взбиваю вилкой или венчиком до однородности. Полученной смесью равномерно заливаю рыбу с луком. Ставлю форму в разогретую до 180 °C духовку и запекаю 25–30 минут, пока поверхность не покроется ровной золотистой корочкой, а рыба внутри не станет непрозрачной. Готовой запеканке даю постоять в форме 10–15 минут, затем нарезаю на порции и подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

