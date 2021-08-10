Мясников высказался о связи вакцин от COVID-19 и тромбозов

Тромбозы после прививки от коронавируса встречаются крайне редко. Об этом заявила главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в интервью ОСН.

При аденовирусных вакцинах тромбозы у молодых женщин встречаются. Я имею в виду вакцину AstraZeneca. Наша вакцина «Спутник» тоже аденовирусная, но пока чёткой связи с тромбозами мы не видим, — цитирует его портал.

По его словам, в его больнице сейчас находится пациентка, которая недавно сделала прививку от корoнавируса. У женщины выявили тромбоз синуса. В процессе исследования оказалось, что у пациентки cовершенно другой диагноз, и влияние вакцины в том случае не подтвердилось.

Однако существует одна категория больных — онкoлогические. Им необходима прививка для защиты от корoнавируса. Но именно у них иногда бывает склонность к тромбоoбразованию.

Ранее Мясников объяснил, почему люди умирают от коронавируса даже после прививки. По его словам, вакцина не является эликсиром бессмертия и не гарантирует вечную жизнь.