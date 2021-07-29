Мясников объяснил смертность после вакцинации от коронавируса

Главный врач больницы имени Жадкевича Александр Мясников объяснил, почему люди умирают от коронавируса даже после прививки. По его словам, вакцина не является эликсиром бессмертия и не гарантирует вечную жизнь, о чём врач написал в своём Telegram-канале.

Речь идёт о случаях летального исхода нескольких пациентов после прививки в Санкт-Петербурге. У скончавшихся были ещё и сопутствующие заболевания, о чём объявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Хочу напомнить, что вакцина от ковида — не эликсир бессмертия. Она не дает вечной жизни. Тяжелые онкологические, сердечные и проч больные, госпитализированные в реанимации, практически всегда умирают от присоединившихся инфекций. В основном это пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции. Сегодня присоединился и коронавирус, — написал по этому поводу Мясников.

Доктор добавил, что вакцина жизненно необходима пожилым людям с тяжёлыми заболеваниями. И однако именно в этой группе врачи не могут ждать высокой эффективности, так как у больных слишком слаб иммунный ответ.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация от COVID-19 является залогом победы над пандемией. Он отметил, что нельзя предотвратить заражение смертоносной инфекцией, но можно минимизировать тяжёлое течение заболевания с помощью прививки.