Мясников рассказал об условии заражения оспой обезьян Мясников: заразиться оспой обезьян можно при трёхчасовом близком контакте с больным

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что заражение оспой обезьян возможно при трёхчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга. Такая вероятность инфицирования является очень низкой, отметил он в Telegram.

От человека к человеку вирус передаётся неохотно, нужен близкий контакт длительное время (на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов!) — пояснил врач.

Редкую вирусную инфекцию он сравнил с человеческой оспой, подчеркнув, что оспа обезьян намного менее заразная и с намного меньшей смертностью. Среди людей летальность не превышает 10%.

Иногда вирус поражает и людей: укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, работники зоопарков, плюс грызуны (суслики, крысы) тоже могут выступать как переносчики, — добавил Мясников.

Ранее стало известно, что не допустить заражения оспой обезьян можно, если избегать контактов с животными, которые могут быть переносчиками вируса, в частности с грызунами, сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Также, по словам ученых, важно употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.