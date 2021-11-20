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Мясников предложил лишать работы медиков-антиваксеров

Мясников предложил лишать врачей-антиваксеров сертификатов на работу
10:03, 21 ноября 2021
Мясников предложил лишать работы медиков-антиваксеров Александр Мясников Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в своём Telegram-канале идею лишения дипломов медработников, которые выступают против вакцинации, в том числе от коронавируса, и отговаривают россиян делать прививки. По его мнению, у таких врачей следует отзывать сертификаты, дающие право на работу.

Диплома официально мы лишить не можем, а вот отозвать его сертификат, без которого никакой врач сегодня работать не может, — запросто!написал Мясников.

Он отметил, что из-за врачей-антипрививочников десятки тысяч детей и взрослых умирают или становятся инвалидами. По его словам, таких медиков следует увольнять с «волчьим билетом».

С инициативой лишать дипломов врачей, которые отговаривают россиян от прививок, ранее выступил сенатор Александр Башкин. Он предложил наделить соответствующим правом суды. Кроме того, он высказался за замену дисциплинарной ответственности врачам-антиваксерам административной или даже уголовной.

Идею сенатора поддержал глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что специалистов, использующих служебное положение во вред людям, следует лишать возможности осуществлять врачебную деятельность.

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