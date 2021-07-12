Мясников назвал идиотизмом требование носить перчатки

Ношение перчаток в качестве меры борьбы с COVID-19 не поможет победить болезнь. Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал этот способ, назвав его идиотизмом. Слова эксперта приводит радио «Комсомольская правда».

Извините за прямоту, это идиотизм изначально, — заявил Мясников в эфире.

Как утверждает главный врач московской больницы № 71, такая мера предосторожности ничуть не помогает победить заболевание. Он добавил, что принуждение такого характера только злит россиян. При этом социальное напряжение в обществе негативно сказывается на развитии пандемии.

Мясников также сообщил, что коронaвирус не впивается в руки. Ношение перчаток сделали обязательным в то время, когда ещё не знали, как распрoстраняется инфекция. Сейчас уже понятно, что сами перчатки могут стать причиной зарaжения.

Кроме того, от этой практики уже отказались во всём мире, резюмировал врач.

Ранее Мясников развеял популярный миф о женском здоровье. Специалист рассказал, что на самом деле представительницам прекрасного пола силовые упражнения не только не запрещены, но и показаны для профилактики остеопороза.