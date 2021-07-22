Мясников: для врачей нет пользы от нового теста на коронавирус от ФМБА

Новая российская тест-система «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2», с помощью которой можно определять основные мутации коронавируса за два часа, не имеет практической пользы для врачей. Об этом NEWS.ru заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам эксперта, изобретение скорее пригодится эпидемиологам.

Разработчики молодцы, но у нас нет лекарства от вируса, нет лекарства ни для какого из штаммов. Так что для врачей новая тест-система ничего не изменит, — сказал Мясников.

Врач добавил, что с помощью «АмплиТеста SARS-CoV-2 VOC v.2» можно проводить научные исследования, которые будут показывать, какой из штаммов коронавируса наиболее доминирующий.

Исследование позволит более точно анализировать то, насколько заразный вирус циркулирует в настоящий момент, а также эффективность вакцин, — объяснил Мясников.

Ранее стало известно, что в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) создали новый тест для выявления наиболее актуальных штаммов коронавируса — «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». Систему уже зарегистрировали. Изобретение является уникальным и единственным в своём роде набором реагентов. Тест разработали в кратчайшие сроки по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.