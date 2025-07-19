Мясистые листья и яркие цветы украшают сад до осени! Чудо-многолетник

Мясистые листья и яркие цветы украшают сад до осени! Чудо-многолетник

Седум, или очиток (лат. Sedum), — популярное многолетнее растение семейства толстянковых, ценящееся за декоративность, засухоустойчивость и простоту в уходе. Его мясистые листья и яркие цветы украшают сады с весны до поздней осени, привлекая пчел и бабочек.

Популярные виды и сорта

Седум видный (Sedum spectabile) — высотой до 50 см, с розовыми или пурпурными соцветиями. Сорта: Brilliant, Matrona. Седум едкий (Sedum acre) — почвопокровный, с желтыми цветами. Используется для альпийских горок. Седум камчатский (Sedum kamtschaticum) — оранжево-желтые цветы, зимостойкий. Седум ложный (Sedum spurium) — стелющийся, с красноватыми листьями и розовыми цветами.

Посадка и уход. Место: солнечное, допустима легкая полутень. Почва: Легкая, дренированная, без застоя воды. Полив: умеренный, засухоустойчив. Размножение: делением куста, черенками или семенами. Зимостойкость: большинство видов зимуют без укрытия.

Интересный факт: некоторые виды седума (например, Sedum telephium) используются в народной медицине для заживления ран.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.