Мясистые листья и яркие цветы украшают сад до осени! Чудо-многолетник

Седум, или очиток (лат. Sedum), — популярное многолетнее растение семейства толстянковых, ценящееся за декоративность, засухоустойчивость и простоту в уходе. Его мясистые листья и яркие цветы украшают сады с весны до поздней осени, привлекая пчел и бабочек.
Популярные виды и сорта
- Седум видный (Sedum spectabile) — высотой до 50 см, с розовыми или пурпурными соцветиями. Сорта: Brilliant, Matrona.
- Седум едкий (Sedum acre) — почвопокровный, с желтыми цветами. Используется для альпийских горок.
- Седум камчатский (Sedum kamtschaticum) — оранжево-желтые цветы, зимостойкий.
- Седум ложный (Sedum spurium) — стелющийся, с красноватыми листьями и розовыми цветами.
Посадка и уход. Место: солнечное, допустима легкая полутень. Почва: Легкая, дренированная, без застоя воды. Полив: умеренный, засухоустойчив. Размножение: делением куста, черенками или семенами. Зимостойкость: большинство видов зимуют без укрытия.
Интересный факт: некоторые виды седума (например, Sedum telephium) используются в народной медицине для заживления ран.
Ранее мы рассказывали о многолетнике, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.