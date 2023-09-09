«Мы понимаем риски»: Милашина отказалась от поездки в Чечню после избиения Журналистка Милашина отменила поездку в Чечню на суд к Зареме Мусаевой

Фото: Сергей Бабинец/ТАСС

Журналистка Елена Милашина, подвергшаяся нападению со стороны неизвестных

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина отменила поездку в Чечню на суд к Зареме Мусаевой, о чем сама написала в колонке для издания. После того, как 4 июля ее избили в республике, она все равно собиралась поехать на суд к Зареме Мусаевой, матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева. Когда об этом публично сообщила «Команда против пыток» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Милашина решила не рисковать.

Я уверена, что совместно с Татьяной Москальковой «Новая газета» все-таки решила бы вопрос с моей поездкой в Чечню. Но тут в дело вмешались юристы «Команды против пыток», которые представляют мои юридические интересы в уголовном деле о нападении, и в результате мне была уготована роль красной тряпки, — написала она.

Журналистка также выступила с критикой властей республики и посочувствовала уполномоченному по правам человека Чечни Мансуру Солтаеву. Она напомнила, что 17 лет работает в регионе и каждая ее статья вызывает острую критику.

Мы понимаем свои риски и весьма эффективно минимизируем их все эти 17 лет, предоставляя качественную информацию нашим читателям и спасая героев своих публикаций, — отметила журналистка.

Вместе с Милашиной в июле избили адвоката Александра Немова. По показаниям пострадавших, по дороге из аэропорта в Грозный их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми. Подробности нападения — в материале NEWS.ru.