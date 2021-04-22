МВД запретило въезд 122 иностранцам за участие в митингах

https://static.news.ru/photo/0cd57d10-a355-11eb-a1dc-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

МВД запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранцам, которые принимали участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал начальник столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД Дмитрий Сергиенко. Его слова приводит «Интерфакс».

В отношении 122 иностранных граждан <...> в соответствии с пунктом 1 ч. 1 ст. 27 ФЗ 114 «О порядке въезда, выезда» территориальными подразделениями по вопросам миграции принято решение о неразрешении въезда на 40 лет, — сказал он.

Представитель ведомства не уточнил, в каких именно акциях протеста участвовали иностранцы. Тем не менее стоит напомнить, что накануне во многих городах РФ, в том числе и в столице, прошли несогласованные митинги.

Акция в столице началась в 19:00 в центре города, на ней сразу после начала задержали несколько человек.

В частности, в Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, которого подозревают в организации мероприятия, а также члена Российской академии наук Ефима Хазанова.

Накануне адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал, что оппозиционер находится в одиночной камере туберкулёзной больницы. По его словам, медикам лечебного учреждения удалось поставить капельницу пациенту только с четвёртого раза.