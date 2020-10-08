МВД РФ: сообщения о бомбе в аэропорту Омска отправляли из Германии

https://static.news.ru/photo/c1a0875c-0969-11eb-95ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: aeroomsk/vk.com

Анонимные сообщения о «минировании» омского аэропорта в день отравления оппозиционного политика Алексея Навального отправляли из Германии.

Об этом сообщил ТАСС замначальника Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

По его словам, проверка установила, что сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который бесплатно предоставляет услуги временной электронной почты, расположен на территории ФРГ. В связи с этим полиция направила в Германию запрос с просьбой помочь установить владельца почты, отправившего сообщение

Кроме того, по словам Потапова, информация о «минировании» аэропорта была закрытой и органами внутренних дел никому не разглашалась.

Вызывает также вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря, откуда у господина Навального, находившегося в клинике Charite, и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь нигде не было, — отметил Потапов.

Ранее Алексей Навальный поблагодарил лётчиков, которые посадили самолёт в Омске, хотя он был «заминирован», сообщал NEWS.ru.

Как сообщали СМИ, незадолго до посадки борта в Омске диспетчер предупредил пилотов самолёта об эвакуации людей в аэропорту. Об этом свидетельствует аудиозапись, которая попала в Сеть. На ней диспетчер просит не высаживать пассажиров в автобусы.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.