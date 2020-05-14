МВД опровергло данные о росте домашнего насилия в период самоизоляции

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Утверждения о росте домашнего насилия в России в период всеобщей самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции не имеют объективных подтверждений. Об этом журналистам сообщили представители пресс-центра МВД РФ.

В министерстве подчеркнули, что фактов проявления домашнего насилия в течение апреля 2020 года на 9% меньше, чем в апреле 2019-го.

В частности, заявили сотрудники МВД, на 14,6% понизились количественные показатели умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — причинения вреда здоровью средней тяжести и на 3,3% — причинения лёгкого вреда здоровью, передаёт ТАСС.

Ранее начальник управления организации охраны правопорядка и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД РФ Станислав Колесник сообщал, что число преступлений в сфере домашнего насилия в РФ снизилось с начала года на 7%.

Как писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова 5 мая заявила, что количество случаев насилия в российских семьях с 10 апреля выросло в 2,5 раза, и предложила разрешить посещение кризисных центров и правоохранительных органов без получения электронного пропуска.