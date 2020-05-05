Москалькова предложила освободить жертв домашнего насилия от спецпропусков

https://static.news.ru/photo/cae7aa1c-8e98-11ea-a91f-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что в период самоизоляции у женщин, пострадавших от домашнего насилия, должна быть возможность покидать свои дома без получения специального пропуска.

По словам омбудсмена, ей неоднократно поступали жалобы от женщин, что в условиях ограничительных мер из-за COVID-19 они не могут прийти в полицию для подачи заявления или же воспользоваться местами-убежищами.

Очень важно предоставить возможность женщинам посещать центры спасения жертв насилия и не считать это нарушением изоляции, если они вынуждены в этой ситуации покинуть свой дом без специального разрешения, — отметила Москалькова в интервью РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Москалькова положительно оценила введение цифровых пропусков в столичном регионе. По её мнению, данная мера — обоснованная и соразмерная угрозе распространения коронавируса.