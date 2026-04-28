28 апреля 2026 в 12:17

Стало известно, какой страх побуждает женщин ставить карьеру на первый план

HR-эксперт Болгова: женщины стремятся к карьере из-за страха зависимости

Женщины стремятся к развитию карьеры из-за опасений оказаться в зависимом положении, заявила NEWS.ru эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова. По ее словам, в отдельных ситуациях работа выходит на первый план из-за осознанного отношения к будущему.

Идея, что каждая женщина обязана строить карьеру, ограничивает так же, как и старый сценарий «только дом и семья». Для одной работа становится источником энергии, смысла и влияния. Для другой главной ценностью могут быть дети или спокойный ритм жизни. Сегодня слово «развитие» часто звучит как обязанность. Нужно расти, достигать, реализовываться. Иногда стремление к карьере рождается из амбиций и интереса. Иногда — из тревоги и страха зависимости. В отдельных случаях это зрелое понимание ценности собственной финансовой опоры и ответственности за будущее, — поделилась Болгова.

Она подчеркнула, что многие женщины, стремящиеся к успеху, богатству и признанию, часто боятся открыто говорить об этом. По словам эксперта, они сталкиваются с осуждением со стороны общества, которое считает амбициозность неуместной. В результате, пояснила Болгова, девушки начинают сомневаться в правильности своих желаний.

Ранее семейный психолог Екатерина Вали заявила, что женщины все чаще выбирают партнеров, ориентируясь на рациональные потребности. По ее словам, это связано с непростыми экономическими и политическими реалиями, которые сложились в мире.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
