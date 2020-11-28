МВД определило, что должен уметь водитель для получения прав

https://static.news.ru/photo/f4c68496-32aa-11eb-b0fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России определило навыки вождения, которые необходимо продемонстрировать для получения водительских прав. Новые параметры зафиксируют отдельным списком в обновлённом административном регламенте по проведению экзаменов.

Список навыков, которые будут требоваться от кандидата в водители, состоит из 19 пунктов. В него вошли парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, остановка и начало движения на подъёме и на спуске, сообщает РИА Новости.

Перечень навыков, согласно проекту приказа МВД РФ, предполагается закрепить в одном из приложений к документу. В частности, в перечень включены навыки, которые ранее проверялись на площадке: парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске.

Как сообщал NEWS.ru, ранее МВД РФ передумало вносить изменения в правила экзамена на права. Вопросов будет по-прежнему 20, они будут поделены на четыре блока, свидетельствует регламент.

Кроме этого, теоретическая часть экзаменов на водительские права, согласно новым правилам, будет записываться на видео.