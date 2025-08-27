МВД обратилось в суд по поводу врио замглавы Курской области

МВД просит Мещанский районный суд Москвы отправить в СИЗО врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова, задержанного по делу о хищениях на строительстве оборонных сооружений в Белгородской области, и еще одного фигуранта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Что касается третьего фигуранта — главы АНО «Центр компетенции по развитию городской среды Белгородской области» Сергея Серебрянского — то для него следствие просит избрать домашний арест.

В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении Базарова В. В. в виде заключения под стражу, — отметил источник.

В МВД РФ сообщили, что против Базарова и его возможных подельников возбудили четыре уголовных дела. По информации ведомства, они могли похитить более 251 млн рублей, завышая стоимость и занижая технические характеристики оборонительных сооружений.

Также юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что Базарову грозит до 10 лет лишения свободы за хищение 1 млрд рублей. По его словам, обвинение может быть предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в составе организованной группы.