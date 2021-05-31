МВД назвало способ отвлечь подростков от участия в незаконных акциях

https://static.news.ru/photo/9e58186c-c28e-11eb-a4b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД России внесло в правительство предложения по развитию секций для внеурочной занятости подростков. Авторы инициативы считают их возможной альтернативой незаконным акциям, рассказал в интервью РИА Новости заместитель начальника ГУОООП МВД Вадим Гайдов.

Министерством в правительство внесены предложения по развитию социально-ориентированных общественных детских и молодёжных объединений, которые должны стать доступными (в финансовом и территориальном плане) площадками внеурочной занятости подростков на безвозмездной основе, — пояснил он.

Гайдов добавил, что «силой» разрешать негативные процессы в молодёжной среде — не всегда является правильным решением. Силовые методы порой дают кратковременный результат, а могут иметь и обратный эффект, подчеркнул представитель МВД.

Ранее стало известно, что с начала 2021 года россиян больше всего пугали действия силовиков и судов на протестных акциях, а также возможные революционные потрясения из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Это следует из очередного исследования «Национальный индекс тревожностей» за I квартал 2021 года, проведённого Компанией развития общественных связей (КРОС).