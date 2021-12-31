МВД: на Новый год в РФ нарушений правопорядка не произошло

В МВД заявили, что сотрудники полиции не допустили нарушений правопорядка в ходе празднования Нового года, говорится на сайте ведомства. Всего в торжествах приняли участие почти 2 млн человек. Общественный порядок обеспечивали 40,5 тысячи сотрудников. Ранее сообщалось, что только в Москве в новогоднюю ночь три человека получили ножевые ранения.

Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве добавили, что в новогодних мероприятиях приняли участие более 1,9 млн человек. К обеспечению общественного порядка были привлечены 40,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур.

При этом в столичном районе группа молодых людей в новогоднюю ночь устроили поножовщину, в результате которой пострадали три человека. Один из них доставлен в больницу. Инцидент произошёл на Новой улице, неподалёку от букмекерской конторы.

Также в последний день 2021 года в одном из туалетов Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького в Москве нашли тело женщины с перерезанным горлом. На месте происшествия был также обнаружен нож. По словам очевидцев, на вид погибшей женщине 25–30 лет.