МВД: число преступлений с использованием интернета в РФ выросло на 91%

https://static.news.ru/photo/2c3cc11e-5b1a-11eb-aa47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество преступлений, связанных с использованием сети интернет, в 2020 году в России выросло на 91%. С помощью мобильных телефонов преступники стали совершать противоправные деяния на 88% больше. Об этом говорится в сообщении пресс-центра МВД.

В отчётном периоде число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети Интернет — на 91,3%, при помощи средств мобильной связи — на 88,3%, — приводит ТАСС выдержку из сообщения министерства.

Ранее директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников заявил, что в России пользователи сталкиваются с нарушением свободы слова и права на информацию в цифровой среде. Для предотвращения этого в РОЦИТ намерены проводить мониторинг интернет-ресурсов и выявлять нарушения в российском сегменте Сети.

Как сообщал NEWS.ru, в России могут появиться специализированные подразделения в органах дознания, следствия, прокуратуры и суда, которые будут заниматься преступлениями в Интернете. Кроме того, в Общественной палате РФ также предложили создать в Федеральное агентство по кибербезопасности.