МВД России будет уведомлять о запрете на вывоз ребёнка за рубеж

Если один из родителей запретил выезд ребёнку за рубеж, полиция будет уведомлять об этом всех заинтересованных лиц, говорится в приказе МВД России.

Ранее МВД утвердило новый порядок приёма и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Так, родители теперь смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают детям выезжать.

Должностное лицо, уполномоченное на учёт заявлений, не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма заявления либо поступления в подразделение по вопросам миграции <...> при наличии в заявлении сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и месте жительства (пребывания) другого законного представителя подготавливает в двух экземплярах уведомление об ограничении (снятии ограничения) права несовершеннолетнего гражданина РФ на выезд из РФ, — говорится в документе.

Отмечается, что образец соответствующего заявление приложен к приказу МВД, в нем указывается, на какой срок представитель реб`нка запрещает выезд и в какие государства.

Ранее сообщалось, что родитель также сможет отозвать заявление о несогласии на выезд. Для этого потребуется подать заявление в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где подавалось предыдущее заявление.