МВД будет искать серийных убийц с помощью нейросетей

https://static.news.ru/photo/2b10fa38-27a0-11eb-b8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России намерено подключить нейросети к расследованию серийных убийств и составлению фотороботов по ДНК предполагаемого преступника, свидетельствуют данные стратегической сессии министерства по внедрению технологий искусственного интеллекта.

О планах применения нейросетей в оперативной работе РБК рассказал источник, знакомый с презентацией МВД по этому вопросу. Как говорится в документах МВД, искусственный интеллект будет применяться в программном обеспечении, которое позволит в автоматическом режиме определять серийные и взаимосвязанные преступления.

Кроме этого, система также должна помочь следователям устанавливать личность потенциального преступника. Искусственный интеллект должен определять цвет глаз и волос подозреваемого, форму его лица и головы. Предполагается, что определение этих черт будет производиться на основе биологического материала, полученного следователями на месте преступления.

Как сообщал NEWS.ru, глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что каждое четвёртое зарегистрированное преступление в РФ совершается с применением новых технологий в сфере IT. Для противодействия преступлениям в сфере IT в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» будет создан Центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным спамом и фишингом, заявил руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев.