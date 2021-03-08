Мужчинам проще построить карьеру, считают 49% россиянок

https://static.news.ru/photo/b5ab82ba-7fdb-11eb-9024-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Карьеру в России легче строить мужчинам, уверены 49% женщин. Среди мужчин так думают только 23%.

Однако мужчины в шесть раз чаще отмечали, что карьеру легче строить женщинам: 19% ответов против 3% среди женщин, — цитирует РИА Новости соответствующее исследование сервиса «Работа.ру».

Более 50% россиян уверены, что половая принадлежность не влияет на карьерный рост.

Оказалось, что и зарплатные ожидания у женщин и мужчин разные: мужчины хотели бы иметь доход в 125 тысяч рублей в месяц, а женщины — в 91 тысячу рублей, что на 37% меньше ожиданий мужчин.

Начальниками 55% опрошенных россиян оказались мужчины, 33% отметили, что их босс — женщина, а 12% участников исследования указали, что они сами занимают руководящие позиции.

Исследование проводилось во всех регионах России, в нём приняли участие четыре тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне назвали профессии с неоправданно высоким доходом. Самой «дорогой» в зарплатном плане стала деятельность политиков. 79% россиян считают, что им слишком много платят.